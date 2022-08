Cum se menține în formă Jane Fonda la 84 de ani: "Genele bune şi mulţi bani ajută"

Actrița are grijă la alimentație, face mișcare zilnic și nu a apelat decât o singură dată la operații estetice.



Ba mai mult, vedeta spune că dacă ar da timpul înapoi nu crede că ar mai opta la așa ceva.



”Am o dietă sănătoasă, dar nu rigidă. Am renunţat de mult la carnea roşie şi am redus consumul de peşte, dar mănânc multe legume, salate, alimente proaspete.







Zahăr mănânc rar. Totuşi, am filmat în Italia două luni şi jumătate şi am mâncat îngheţată şi paste în fiecare zi. Dar nu m-am îngrăşat. Mă trezeam la şase dimineaţa şi mergeam una-două ore.



Merg mult şi asta mă ajută. Nu mi-am dat seama când eram tânără, tinerii nu îşi dau seama niciodată cât de important este să-ţi menţii corpul puternic.



În fiecare zi când cobor dintr-o maşină, mulţumesc divinităţii că am coapse puternice, că m-am antrenat să le păstrez puternice.



Când conduc maşina şi trebuie să mă uit peste umăr, sunt recunoscătoare că mi-am păstrat flexibilitatea şi că pot întoarce capul fără să mă doară vreun muşchi. Sunt lucruri pe care nu le conştientizezi când eşti tânăr“, a povestit actrița pentru Vogue.

Jane Fonda a pozat recent pentru revista Vogue ocazie cu care a dezvăluit și ce face pentru a arăta bine la 84 de ani, potrivit Antena3.ro