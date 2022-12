Custodia unui bebeluş grav bolnav, retrasă temporar părinţilor care refuzau "sânge vaccinat"

Înalta Curte de Justiţie din Auckland a ordonat ca "Baby W", în vârstă de şase luni, să fie plasat sub tutelă parţială în perioada operaţiei chirurgicale de urgenţă pentru o problemă cardiacă, denumită stenoză de valvă, scrie Agerpres.Părinţii bebeluşului s-au opus acestei intervenţii chirurgicale, cerând ca sângele care i-ar putea fi transfuzat în blocul operator să provină de la donatori care nu au primit niciun vaccin ARN mesager împotriva COVID-19."Problema primordială este să ştim dacă tratamentul propus este în interesul suprem (al bebeluşului)", a subliniat tribunalul într-un comunicat.Copilul se află de acum "sub tutela medicală a Curţii până la finalizarea operaţiei" şi restabilirea lui, cel târziu până la sfârşitul lui ianuarie.Părinţii păstrează autoritatea asupra copilului, exceptând chestiunile ce ţin de îngrijiri medicale. Ei "vor fi informaţi în orice moment rezonabil despre natura tratamentului aplicat lui 'Baby W' şi evoluţia stării lui", potrivit deciziei.Acest caz a şocat opinia publică din Noua Zeelandă, arătând cât de gravă este dezinformarea din jurul vaccinării.Purtătorul de cuvânt al agenţiei de sănătate neozeelandeze, Mike Shephred, a afirmat că este vorba de "o situaţie dificilă pentru toate persoanele implicate". "Decizia de a prezenta o cerere precum aceasta unui tribunal este luată întotdeauna ţinând cont de interesul suprem al copilului", a subliniat el.Bebeluşul este îngrijit într-un spital pentru copii din Auckland.La anunţul acestei decizii judiciare, militanta anti-vaccinare Liz Gunn a cerut celor câteva persoane venite să susţină familia să facă presiuni pe lângă prim-ministrul Jacinda Ardern, pentru ca ea să revină asupra deciziei.Autorităţile sanitare neozeelandeze au respins cererea părinţilor care cereau "sânge nevaccinat", argumentând că aceasta este inutilă şi puţin practică.Spitalele din Noua Zeelandă nu separă sângele donat de persoane vaccinate de cel donat de persoane nevaccinate, niciuna dintre cele două categorii neprezentând mai multe riscuri ca cealaltă.Familia copilului afirmă că are zeci de donatori nevaccinaţi care aşteaptă să doneze.