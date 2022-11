De ce este importantă tubulatura de desfumare?

focaliza mai ușor unde este focarul de incendiu pentru a interveni în sensul stingerii și limitării propagării focului.



Ce rol are concret tubulatura de desfumare din cadrul unui astfel de sistem? Aspiră fumul și căldura emise de diferite surse, dar în același timp se realizează și suplimentarea cu aer extern de compensare, aspect important pentru menținerea siguranței.



Tocmai de aceea tubulatura este fabricată din materiale de calitate pentru a rezista la temperaturi ridicate o perioadă limitată.







Care sunt beneficiile unui sistem de desfumare?







Cel mai important este că tu poți să salvezi vieți cu ajutorul unui sistem eficient de desfumare, iar acesta este cel mai esențial aspect care ar trebui să constituie o prioritate pentru antreprenori, companii, instituții etc.



Se realizează diminuarea propagării focului, iar asta înseamnă că protejezi nu doar oamenii, ci și bunurile existente în clădire, dar și construcția respectivă.





Căile de evacuare și acces rămân libere, deoarece tubulatura de desfumare are rol de evacuare a fumului care de multe ori, în lipsa lui, împiedică pompierii să intervină.



Facilitează intervenția pompierilor, deoarece un sistem de desfumare reduce riscul de extindere a incendiului.



Are rol de minimizare a intensității focului.



Reduce deteriorarea structurii de rezistență a clădirii.



De asemenea, un sistem de desfumare reduce riscul apariției unui alt incendiu.



Desfumarea este componenta extrem de importantă a sistemului de protecție la incendiu deoarece elimină fumul și gazele toxice produse în urma incendiului, motiv pentru care tubulatura are un grad sporit de rezistență în cazul temperaturilor pe care le au gazele fierbinți.







Care sunt tipurile de desfumare?



Vorbim despre desfumarea naturală care se realizează cu ajutorul ferestrelor din fațadă, a trapelor existente în acoperiș sau a gurilor de evacuare a fumului. Al doilea tip de desfumare este cel mecanic, prevăzut cu dispozitive și tubulaturi speciale pentru desfumarea spațiului.



Orice clădire are nevoie de un sistem eficient de desfumare care să protejeze viața oamenilor și pagubele substanțiale care se produc în urma unui incendiu, motiv pentru care este necesară instalarea unui astfel de sistem. Nu uita faptul că nu este doar responsabilitatea proprietarului acelei clădiri, ci și respectarea legislației în acest domeniu.





Cum fiecare proiect are nevoie de un astfel de tubulatură de desfumare, Stadtmeister Vent îți oferă sisteme complete și eficiente de desfumare cu elemente de fixare și etanșare indiferent de complexitatea sau nivelurile clădirii, produsele fiind certificate în acord cu standardele specifice.





Tubulatura din oțel galvanizat rezistă la temperaturi de 600 de grade Celsius pentru un interval de 2 ore, timp în care pompierii pot interveni pentru stingerea focului și salvarea vieților.



Alege sisteme de desfumare de la Stadtmeister Vent deoarece produsele oferite sunt de calitate superioară, certificate și testate. Acestea includ toate componentele sistemului de etanșare și fixare, iar tu te bucuri de garanție pentru toate produsele, de preț la nivel de producător, livrare rapidă și de performanță înaltă a tuturor componentelor.



Așadar, alege să protejezi viața oamenilor, dar și a bunurilor prin intermediul unui sistem eficient de desfumare de calitate superioară.









