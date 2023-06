De ce nu trebuie să neglijezi schimbarea lichidului de frână?

Deși sunt puțini șoferi care se gândesc la lichidul de frână atunci când fac revizia mașinii, acesta este o componentă extrem de importantă care contribuie la buna funcționare a vehiculului pe șosele. Cunoscut și după numele de lichid hidraulic, acesta are rolul de a suștine mișcarea și de a lubrifia componentele care fac parte din sistemul de frânare al autoturismului. Astfel, neglijarea schimbării la timp a acestui lichid poate pune în pericol atât siguranța șoferului, cât și a celorlalți participanți la trafic.Pentru a te asigura că mașina ta funcționează corespunzător, este recomandat să ai în vedere înlocuirea lichidului hidraulic, atunci când este necesar. Poți achiziționa lichid de frana de pe automag.ro, unde ai la dispoziție o gamă extinsă de produse de calitate.Când trebuie să schimbi lichidul hidraulic?Este recomandat ca, indiferent câți kilometri parcurgi cu mașina, să înlocuiești lichidul de cel puțin două ori pe an. Există și câteva indicii prin care îți poți da seama dacă a venit momentul să schimbi lichidul de frână. De exemplu, un detaliu care este destul de ușor de sesizat este modificarea culorii acestuia. În mod normal, lichidul trebuie să aibă o culoare maronie deschisă, iar, dacă aceasta se închide, este cazul să îl înlocuiești.În plus, la mașinile mai noi, necesitatea acestei schimbări este anunțată prin aprinderea martorului de culoare roșie în bord. De asemenea, poți observa dacă este nevoie de completarea lichidului hidraulic privind compartimentul de la motor unde este vizibil nivelul lichidului din vasul de expansiune.Este bine să îți faci un obicei din a verifica starea acestei componente importante a mașinii, pentru a te asigura ca totul se află în parametri optimi.Ce se întâmplă dacă nu schimbi la timp lichidul de frână?La fel ca în cazul oricărei componente a unui vechiul, îngrijirea precară duce la probleme. În cazul lichidului hidraulic, daca nu este înlocuit la timp, te vei confrunta cu mai multe dificultăți, care te pot pune în pericol pe șosea.De exemplu, atunci când lichidul și-a pierdut proprietățile, nu mai există o frânare fermă. În plus, pentru că această componentă are și rol de lubrifiere, odată ce nu mai există în cantitate optimă în vasul de expansiune, piesele sunt mai predispuse la degradare, ceea ce duce la o mulțime de defecțiuni ale mașinii.Cum alegi un lichid de frână potrivit?Dacă a venit momentul să faci acest schimb, este important să alegi cel mai bun produs pentru mașina ta. Lichidul ales trebuie să fie compatibil cu piesele sistemului de frânare, să aibă un punct de fierbere ridicat și să fie un bun lubrifiant.O bună idee poate fi să faci această achiziție dintr-un magazin online, care îți permite navigarea ușoară și compararea mai multor produse prin doar câteva click-uri pe site.La fel ca în cazul oricărui șofer, cu siguranță nici tu nu îți dorești cheltuieli suplimentare și o siguranță precară pe șosea. De aceea, este important să acorzi o atenție sporită stării în care se află lichidul hidraulic și să îl înlocuiești întotdeauna la timp. Fă aceste lucruri și nu lăsa problemele să apară în calea ta!