Demonstrație de curaj la postul public tv din Rusia. O jurnalistă a intrat în direct cu un mesaj anti război

„Nu credeți propaganda, vă minte chiar de aici. Rușii împotriva războiului”, scrie în engleză și în rusă pe pancarta pe care a agitat-o în spatele prezentatoarei tv, potrivit BBC.Jurnalista care a protestat în acest fel este Marina Ovsiannikova, editor la Canal 1.Înainte de a incident, jurnalista a întregistrat un mesaj video, ajuns și el pe rețelele sociale, în care spune: „Din nefericire, în ultimii ani, am lucrat la Canal 1 și am fost implicată în propaganda Kremlinului, iar acum îmi este foarte rușine de asta”.„Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o crimă, Rusia fiind țara agresoare, iar aceasta agresiune este pe conștiința unui singur om. Acest om este Vladimir Putin. Tatăl meu este ucrainean iar mama mea este rusoaică, iar ei niciodată nu au fost dușmani. Această bijuterie de pe gâtul meu este un simbol al faptului că Rusia trebuie să oprească imediat acest război fratricid. Popoarele noastre frățești încă se vor putea împăca. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Canal 1 (postul public - n.r.) și m-am ocupat de propaganda Kremlinului și mie, acum, îmi este foarte rușine pentru acest lucru. Mi-e rușine pentru că am permis să se spună minciuni pe ecranul televizorului. Mi-e rușine pentru că am permis ca rușii sa fie zombificati. Am tăcut în 2014, când toate acestea abia începeau. Nu am ieșit la mitinguri când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi și am urmărit acest regim anti-uman fără a schița nimic și acum toată lumea ne-a întors spatele. Și încă 10 generații de acum încolo nu se vor putea spăla de rușinea acestui război fratricid”, a spus Marina Ovsiannikova în mesaj.Jurnalista a fost reținută de poliție în urma incidentului.