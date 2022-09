Deputatul Bogdan Bola dă cu ministrul Mediului de pământ! „Nu ştie pe ce lume se află!”

Deputatul spune că nu trebuie să strângă un anumit număr de semnături, singura condiţie fiind să strângă cât mai multe.



Bogdan Bola îl acuză pe Tanczos Barna de faptul că vrea să privatizeze toate plajele de pe litoral, ceea ce în opinia sa nu este un lucru în regulă. Totodată, mai există un aspect, acela al persoanelor cu dizabilităţi. România face parte din puţinele ţări din UE care nu au căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi pe plajă.



„Primarii de pe litoral au solicitat şi ei la rândul lor ca unele dintre plaje să devină publice pentru comunităţile de la malul Mării Negre. Domnul Barna a spus că el îşi doreşte să scoată la închiriat cât mai rapid toate sectoarele de plajă către agenţi economici. Mangalia are plajă pe care a câştigat-o la licitaţie şi pe viitor, conform spuselor ministrului, primăriile nu ar mai avea voie să participe la aceste licitaţii. Un alt motiv pentru care am iniţiat această strângere de semnături vine tot dintr-o declaraţie a lui Barna. El spune că este nevoie de o gândire unitară la nivelul întregului litoral, că avem nevoie de o singură viziune asupra plajelor noastre, după care spune că se bazează pe PUZ-urile localităţilor care deţin plaje. Păi, în afară de Constanţa, nicio altă localitate nu are PUZ. Domnul ministru ori încearcă sabotarea turismului de pe litoral, ori habar nu are pe ce lume se află. Nu poţi să faci acelaşi turism în Mamaia la fel ca în Costineşti sau Eforie. Diferă tipurile de turişti. În unele staţiuni merg doar familişti, în altele merg tinerii pentru distracţie. În unele avem turişti cu bani, în altele turişti cu mai puţini bani”, a mai spus Bogdan Bola.





Echipa Forţa Dreptei din Constanța se implică în proiectul „Plaje libere”, depus ca inițiativă legislativă de preşedintele filialei de la malul mării, deputatul Bogdan Bola. Astfel, au fost strânse aproape 300 de semnături, în doar două ore, în prima zi a campaniei Forţa Dreptei de susținere a inițiativei legislative „Plaje libere pentru constănțeni“!Bogdan Bola a explicat pentru „Cuget Liber“ că aceste semnături sunt strânse pentru ca măcar 30 la sută din totalul plajelor de pe litoral să devină libere, adică să nu fie administrate de operatori privaţi şi să treacă în administrarea primăriilor.În urma declarațiilor ministrului Mediului, Tanczos Barna, care a spus clar că intenționează să scoată la licitație, doar pentru operatori economici, reprezentanţii Forţa Dreptei au decis să lanseze această campanie de strângere de semnături.„Este prima noastră ieșire de acest fel și nu putem decât să mulțumim constănțenilor pentru sprijinul, sfaturile, dar și criticile constructive pe care ni le-au adus. Vom continua să ieșim în fiecare zi pe străzile municipiului nostru, dar și în celelalte localități de pe litoral, pentru a face vocea noastră auzită de cei de la București. Nu cerem decât să ni se ofere o alternativă la plajele sufocate de construcții și amenajări, pentru cei care nu doresc sau nu își permit luxul de a merge la plajă. Toate aceste semnături le vom depune în comisiile Parlamentului, unde vom susține cauza constănțenilor până la capăt”, a declarat Bogdan Bola.