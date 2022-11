Dietă de vedetă. Cum reușește Jennifer Lopez să aibă un trup perfect

Când vine vorba de cină, artista trece pe proteine.”Îmi place carnea de porc și pui, gătită în stil portorican!”, a declarat JLo pentru UsWeekly, adăugând că, drept garnitură, preferă quinoa sau cartofii dulci, făcuți la cuptor, potrivit Realitatea



Ba mai mult, ea nu așteaptă niciodată să i se facă foame, întrucât cară cu ea gustări.”Am întotdeauna la mine gustări sănătoase, precum fructe și legume”, a mai mărturisit ea, într-un interviu pentru People.Totuși, are o slăbiciune, care sunt înghețată și fursecurile cu chipsuri din ciocolată, însă recuperează în sala de sport, întrucât e mereu prezența la antrenament.Astfel, ea are mai mulți antrenori personali. Spre exemplu, atunci când este în Los Angeles, Lopez se antrenează cu Tracy Anderson, o instructoare de fitness preferată și de alte celebrități, precum Gwyneth Paltrow.La New York, are un antrenor diferit, care are o abordare diferită când vine vorba de exercițiile fizice, David Kirsch. Kirsch este fan al genoflexiunilor, flotărilor și al boxului, în timp ce Tracy Anderson preferă ”freestyle”. Ceea ce înseamnă exerciții pentru brațe cu greutăți mici, plus mișcări pentru posterior și coapse, scrie lyla.ro