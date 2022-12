Din iarbă, la masa de joc. Eduard Ploţchi, marea surpriză a Cupei Sport Pentru Sănătate la tenis de masă

Cupa Sport Pentru Sănătate la Tenis de Masă continuă şi weekend-ul viitor cu Liga Master şi Superliga.

A fost show total la ultima ediţie a Ligii Starter din cadrul turneului de tenis de masă pentru amatori organizat de Asociaţia Sport Pentru Sănătate. 12 jucători s-au întrecut la masa de joc şi au oferit faze care mai de care mai spectaculoase. Surpriza competiţiei a reprezentat-o fostul arbitru de rugby, Eduard Ploţchi, cel care a lipsit la ultimele ediţii. Ploţchi a avut un parcurs excelent în faza grupelor, acolo unde i-a învins pe rând pe favoritul principal, Ogutai Ibadula, dar şi pe cel care avea să câştige turneul, Cristian Stanci. Meciurile din careul de aşi au fost extrem de spectaculoase. Cristian Stanci a avut parte de un meci interzis cardiacilor împotriva lui Nicuşor Dachin, unul dintre cei mai cerebrali sportivi din competiţie. După ce a condus cu 2-0 la seturi şi a fost egalat, Stanci a trecut la controlul jocului în setul decisiv reuşind să conducă cu 10-3. Dachin i-a dat acestuia, însă, emoţii, revenind şi ducând scorul la 10-9 pentru ca Stanci să reuşească ultimul punct şi să se califice în marea finală. Semifinala a doua i-a adus faţă în faţă pe Eduard Ploţchi şi Ogutai Ibadula. Tinereţea şi entuziasmul lui Ploţchi i-au oferit acestuia un avantaj decisiv şi, încurajat din tribune de iubita sa, Mădălina, într-un final s-a impus cu 3-1 în faţa mult mai experimentatului său adversar. Finala a fost una, aşa cum era de aşteptat, memorabilă. Stanci şi Ploţchi au mers cap la cap până în setul decisiv, acolo unde jucătorul din Valea Jiului şi-a stăpânit mai bine emoţiile. A fost 3-2 pentru Stanci care câştigă astfel primul său trofeu la Cupa Sport Pentru Sănătate la Tenis de Masă. Epuizat atât fizic cât şi psihic, Eduard Ploţchi s-a declarat la finalul turneului mulţumit de felul în care s-a prezentat."A fost o zi plină. Nu mă gândeam că voi reuşi să mă clasez pe podium. Nu am mai jucat din iunie, însă recunosc că am avut poftă de joc. Când am văzut că am acces în semifinale, mi-am zis că orice este posibil, astfel că am rămas calm şi concentrat. Este un turneu incredibil şi o atmosferă superbă de fiecare dată când vin să joc aici. Sper ca la următorul turneu să pun mâna pe marele trofeu. Felicitări organizatorilor!", a declarat Eduard Ploţchi.