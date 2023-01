Doliu în lumea filmului! O celebră actriță a murit. Roluri importante în 'Star Trek', 'The Vampire Diaries'

Ea era cunoscută pentru rolul agentului FBI Renee Walker din serialul "24", scrie stiripesurse.ro



Wersching a asigurat, de asemenea, vocea lui Tess în jocul video "The Last of Us". Neil Druckmann, directorul de creație al noului serial HBO Max "The Last of Us", bazat pe joc, a scris pe Twitter despre decesul lui Wesching:



"Tocmai am aflat că draga mea prietenă, Annie Wersching, a decedat. Tocmai am pierdut o artistă și o ființă umană frumoasă. Inima mea este distrusă. Gândurile sunt alături de cei dragi ei".



Wersching a apărut în mod regulat în drame de televiziune de-a lungul anilor '80 și până în anii 2010. În 2007, ea a jucat rolul Ameliei Joffe în lunga telenovelă ABC "General Hospital". Rolul ei de debut a venit în 2008, când a interpretat-o pe agenta FBI Renee Walker în serialul de succes al Fox "24", jucând alături de Kiefer Sutherland pe parcursul celui de-al șaptelea și al optulea sezon.



Printre celelalte apariții notabile ale lui Wersching se numără aparițiile din serialul "Bosch" din 2014 de pe Amazon Prime și din serialul "The Vampire Diaries" de pe CW.



Ea a interpretat-o și pe regina Borg în "Star Trek Picard" în 2022.