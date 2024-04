Doliu în presă: A murit Florin Brătescu, primul crainic bărbat al Televiziunii Române şi fondator al postului Antena 1

Florin Brătescu, primul prezentator bărbat al Televiziunii Române şi primul director general al Antena 1 a murit.

Florin Brătescu s-a stins din viaţă la vârsta de 90 de ani.







„Am fost foarte bine primit, pentru că am fost primul crainic al Televiziunii Române”







Viața lui Brătescu a fost strâns legată de televiziune, domeniu în care a avut o carieră de 50 de ani. A fost realizatorul celebrei emisiuni Reflector, de la TVR, una dintre primele emisiuni de anchetă din istoria televiziunii din ţara noastră. Emisiunea Reflector a fost cea mai faimoasă emisiune ancheta a Televiziunii Romane. Prima difuzare a avut loc pe data de 27 ianuarie 1967.







„Cel mai bucuros am fost când am început să realizez o emisiune care a avut foarte mare succes la public, «Reflector», pe care am lansat-o, iar cea mai tristă a fost ziua în care nu mi s-a mai permis să fac această emisiune. Era pentru prima dată când se puteau realiza nişte accente critice la adresa celor mari. Am avut întotdeauna aderenţă foarte mare a telespectatorilor. Am fost foarte bine primit, pentru că am fost primul crainic al Televiziunii Române. Oamenii considerau că, fiind primul crainic bărbat, aşa trebuie să se comporte un bărbat. Au luat de bună şi stângăciile inerente începutului şi, in contextul evoluţiei, apărând seară de seară, fiind unic, era normal ca lumea să mă îndrăgească. Nu aveau pe altcineva pe cine“, povestea el într-un interviu mai vechi.







Fondatorul Antena 1







Florin Brătescu este cel care a fondat, împreună cu Dan Voiculescu, postul de televiziune Antena 1, prima televiziune privată cu capital românesc, potrivit antena 3.ro