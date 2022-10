Donald Trump, dat în judecată pentru defăimare de o femeie care îl acuză de viol

„Suntem mulţumiţi că, în numele clientei noastre E. Jean Carroll, am putut primi astăzi depoziţia lui Donald Trump”, a declarat, într-un e-mail adresat AFP, firma de avocatură Kaplan Hecker and Fink, care o reprezintă pe E. Jean Carroll, fără alte comentarii.



Potrivit New York Times, depoziţia fostului preşedinte, care se poate face prin video între avocaţi şi justiţia din New York, a avut loc din reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida.





Donald Trump a depus mărturie într-un proces pentru defăimare lansat în 2019 de o fostă jurnalistă, E. Jean Carroll, care îl acuză pe fostul preşedinte al Statelor Unite că a violat-o în anii 1990, scrie AFP.Un judecător de la curtea federală din Manhattan a respins pe 12 octombrie o cerere a lui Trump de a amâna declaraţia sa sub jurământ în faţa justiţiei americane, fostul şef de stat contestând sistematic de trei ani această acţiune.Săptămâna trecută, judecătorul new-yorkez Lewis Kaplan a decis că depoziţiile lui E. Jean Carroll, 78 de ani, şi Donald Trump, 76 de ani, urmează să aibă loc luni, 24 octombrie, respectiv miercuri, 26 octombrie.