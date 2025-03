Donald Trump: „Discuţiile cu Rusia decurg mai uşor decât cele cu Ucraina”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că i se pare mai uşor să trateze cu Rusia decât cu Ucraina, în cadrul eforturilor menite să încheie războiul dintre aceste două ţări, şi a susţinut că are încredere în preşedintele rus Vladimir Putin, relatează agenţia AFP.„Sincer, mi se pare mai dificil de tratat cu Ucraina, care nu are în mână «cărţile» de negociere. Este probabil mai uşor de tratat cu Rusia”, a spus preşedintele american, la o săptămână după ce întâlnirea sa de la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a transformat într-o ceartă între ei. Printre reproşurile pe care Trump le-a adresat atunci lui Zelenski este acela că negociază dur şi că încearcă să dicteze deşi are o poziţie slabă de negociere.Cât despre Vladimir Putin, cu care Trump a convenit să iniţieze discuţii pentru o soluţionare negociată a războiului ruso-ucrainean şi pentru normalizarea relaţiilor ruso-americane, preşedintele SUA a dat de înţeles că se înţelege bine cu acesta.„Întotdeauna am avut o relaţie bună cu Putin. Cred că el vrea să pună capăt războiului şi că va fi mai generos decât ar trebui să fie, iar asta este destul de bine”, a spus Donald Trump.