Donald Trump susţine că locuitorii din Groenlanda şi-ar dori să facă parte din SUA

Locuitorii din Groenlanda şi-ar dori să facă parte din Statele Unite, a indicat preşedintele american Donald Trump în declaraţii pentru presă făcute la bordul avionului Air Force One, informează agenţia DPA.„Cred că Groenlanda va fi rezolvată cu noi. Cred că o vom avea. Şi cred că oamenii vor să fie cu noi, aşa cum ştiţi. Sunt 55.000 de oameni acolo, vor să fie cu noi”, a afirmat Donald Trump.El a adăugat că nu ştie cu adevărat ce pretenţie are Danemarca asupra teritoriului autonom, dar a adăugat că un refuz danez ar fi „un act foarte neprietenos”.Prim-ministrul groenlandez Mute B Egede a spus că oamenii din Groenlanda sunt cei care vor decide viitorul teritoriului, iar premierul danez Mette Frederiksen şi-a exprimat susţinerea faţă de poziţia exprimată de acesta.Groenlanda, cea mai mare insulă necontinentală din lume, este în mare parte autonomă sub coroana daneză, de care depinde din punct de vedere al apărării şi al afacerilor externe. Ea ocupă o poziţie geopolitică cheie în Arctica şi se crede că are resurse de minerale vitale.