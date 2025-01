Donald Trump: „Tragem cortina peste patru ani lungi de declin american!”

Al 47-lea preşedinte american, Donald Trump a declarat, în faţa a mii de susţinători, că va inaugura o nouă eră de prosperitate americană, la preluarea funcţiei, făcând un tur al victoriei într-o arenă din Washington plină până la refuz, relatează agenţia Reuters.„Tragem cortina peste patru ani lungi de declin american şi vom începe o nouă zi de forţă, prosperitate, demnitate şi mândrie americană”, a spus Donald Trump la începutul discursului său. „Aceasta este cea mai mare mişcare politică din istoria Americii, iar acum 75 de zile am obţinut cea mai epică victorie politică pe care a văzut-o vreodată ţara noastră. Voi acţiona cu o viteză istorică şi voi rezolva fiecare criză cu care se confruntă ţara noastră”, a adăugat preşedintele american.Discursul lui Trump ar putea anticipa tonul pe care intenţionează să îl adopte în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă. În ultimele săptămâni, liderul american a dezorientat aliaţii străini meditând cu voce tare la preluarea Groenlandei şi a Canalului Panama şi la transformarea Canadei într-un stat american.Imigraţia va fi o ţintă a primelor acţiuni executive ale lui Trump după preluarea mandatului, împreună cu problemele energetice şi politicile menite să promoveze diversitatea, echitatea şi incluziunea, a declarat noul său consilier pentru securitate naţională, Mike Waltz.XXXAflat la sfârşit de mandat, Joe Biden i-a îndemnat pe americani să-şi păstreze credinţa, în timpul unei ultime vizite în inima comunităţii de culoare din Carolina de Sud, care a fost decisivă pentru victoria sa la prezidenţiale în 2020.El a ales, în ultima zi în funcţie, să îl onoreze pe eroul afroamerican al drepturilor civile Martin Luther King Jr., asasinat la 4 aprilie 1968. Pentru ultima lor călătorie oficială, Joe şi Jill Biden au petrecut o zi în oraşul istoric Charleston, marcat de sclavie şi segregare rasială şi, în 2015, de un teribil masacru rasist al enoriaşilor de culoare.„Trebuie să ne păstrăm speranţa. Trebuie să rămânem implicaţi, să ne păstrăm mereu credinţa că urmează o zi mai bună. Eu nu plec nicăieri”, a spus Biden (82 de ani). „M-am rugat cu voi aici în februarie 2020, când am candidat la preşedinţie. În ultima mea zi întreagă în funcţie, acesta a fost, dintre toate, locul în care am vrut să fiu”, a subliniat el la Royal Missionary Baptist Church.