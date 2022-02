Drama românilor blocați pe frontul ucrainean. Caută soluții să se întoarcă acasă

Potrivit Realitatea.net românii din Ucraina au trecut prin momente de panică. De teamă că ar putea să rămână blocați în zonele de conflict, cei mai mulți au căutat soluții pentru a reveni în țară. Este și cazul lui Cristian, vlogger. Ceea ce trebuia să fie o călătorie în țara vecină s-a transformat într-un coșmar.„Am luat-o pe străzi, am plecat către ambasada României să văd dacă găsesc soluții. Am găsit mașina asta, erau oameni care plecau din Ucraina și i-am rugat să ne ia și pe noi. Suntem la câțiva kilometri de Kiev, am ieșit din zonă, a fost foarte greu să ieșim din Kiev, multă coadă, oameni cu arme pe stradă să asigure ordinea probabil, e și legea marțială acolo, e haos în mintea mea. Spre ieșirea din Kiev, oamenii erau destul de panicați”, a povestit, Cristian Dascălu, vlogger român în Ucraina.