Elena Lasconi, întâlnire cu Maia Sandu: “Noi cunoaştem lumea pe care o promit cei care dispreţuiesc Occidentul şi valorile democratice”

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, s-a întâlnit, joi, la Bucureşti, cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care şi-a arătat susţinerea pentru aceasta. ”Am multe de învăţat de la domnia sa, este un exemplu de lider curajos”, a afirmat Lasconi, despre Sandu. Preşedintele Republicii Moldova a transmis, în mesajul său, că Lasconi ”poate fi acel lider curajos şi cu dragoste de români care să unească şi să ţină România pe calea cea bună”. ””Noi, cei din Republica Moldova, cunoaştem lumea pe care o promit cei care dispreţuiesc Occidentul şi valorile democratice. Noi am trăit-o deja, cu un partid unic, deportări, foame, sărăcie, sârmă ghimpată la hotar, fără limba română”, a atras atenţia Maia Sandu.Elena Lasconi, candidat la Preşedinţia României, s-a întâlnit, joi, la Bucureşti, cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a venit special la Bucureşti pentru a o susţine, anunţă USR.”Îi mulţumesc tare mult doamnei preşedinte Maia Sandu pentru că a venit la Bucureşti să mă susţină. Am multe de învăţat de la domnia sa, este un exemplu de lider curajos şi sunt extrem de onorată că are încredere în mine şi în puterea noastră, a cetăţenilor români, de a le ţine piept ruşilor. M-a emoţionat când am auzit-o povestind că România a fost un model pentru Republica Moldova şi că speră să rămână aşa în continuare. Maia Sandu are un mesaj pentru noi toţi, ascultaţi-o, vă rog! Este o voce onestă, clară, care ştie ce poate face propaganda rusă”, a transmis Elena Lasconi.Maia Sandu a arătat, în mesajul său, că o va vota pe Lasconi, întrucât crede că ea poate fi un ”lider curajos şi cu dragoste de români”.”Dragi români, duminică mergem din nou la vot. Eu voi vota cu Elena Lasconi pentru că este autentică şi simt că iubeşte România. Este periculos atunci când o societate, o naţiune este cuprinsă de frică şi de duşmănie. Înţeleg că mulţi dintre noi sunt copleşiţi de îngrijorare şi caută un lider cu caracter care să ne unească. Cred că doamna Lasconi poate fi acel lider curajos şi cu dragoste de români care să unească şi să ţină România pe calea cea bună”, a afirmat preşedintele Republicii Moldova.Maia Sandu a adăugat că, pentru Republica Moldova, România a fost mereu un model de urmat, la care ţara vecină s-a uitat mereu cu admiraţie.”Prin efortul românilor, România stă azi cu fruntea sus în Uniunea Europeană. Progresele se văd cu ochiul liber, tocmai de aceea şi noi vrem să devenim parte din Uniunea Europeană, dar avem nevoie de ajutorul vostru. Ştiu că Elena Lasconi nu va renunţa la relaţia cu Republica Moldova, dimpotrivă, va continua ceea ce am început să facem împreuină. Avem multe proiecte frumoase de realizat. Destinul nostru comun este lumea liberă, bunăstarea, stabilitatea şi dezvoltarea care vin de la apartenenţa la Uniunea Europeană”, a arătat ea.Maia Sandu a vorbit şi despre ”ameninţările constante de la Kremlin”.”Noi, cei din Republica Moldova, cunoaştem lumea pe care o promit cei care dispreţuiesc Occidentul şi valorile democratice. Noi am trăit-o deja, cu un partid unic, deportări, foame, sărăcie, sârmă ghimpată la hotar, fără limba română. Noi ştim ce înseamnă ameninţările constante de la Kremlin, şantajul economic, şantajul energetic, prezenţa ilegală a trupelor ruse pe pământul nostru. Rezistăm în aceste condiţii vitrege inclusiv datorită parteneriatelor foarte strânse cu Uniunea Europeană, cu ajutorul României şi al altor ţări prietene”, a detaliat ea.Preşedintele Republicii Moldova a subliniat că românii au fost ”auziţi” de politicienii de la Bucureşti, dar şi la Chişinău.”Dragi români, puterea stă în noi şi în judecata noastă lucidă, fără patimă, fără prejudecăţi şi şabloane învechite. Văd că politicienii de la Bucureşti v-au auzit, v-am auzit şi eu, oameni buni, v-am auzit de la Chişinău. Haideţi să nu lăsăm supărarea şi manipulările să ne decidă soarta. Haideţi să mergem împreună pe aceeaşi cale. Am încredere că, aşa cum românii au făcut-o de-a lungul istoriei, Elena Lasconi va lupta pentru ţară şi va câştiga pentru ţară, pentru o Românie puternică, respectată, pentru ca toţi românii, şi de acasă şi de peste hotare, să fie uniţi, respectaţi şi mândri de naţiunea lor în Europa şi în lume. Aşadar, pentru mine şi pentru mulţi alţii, un viitor paşnic şi prosper înseamnă un «Da» pentru Elena Lasconi. Aşa să ne ajute Dumnezeu”, a conchis Maia Sandu.