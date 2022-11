Elon Musk l-ar susține pe rivalul lui Donald Trump, Ron DeSantis, la preşedinţie

Miliardarul Elon Musk a afirmat că l-ar sprijini pe rivalul lui Donald Trump, Ron DeSantis, dacă guvernatorul din Florida ar candida pentru preşedinţie, scrie The Guardian, citat de News.ro. ”Da”, a scris Elon Musk pe Twitter, întrebat dacă l-ar sprijini pe DeSantis în 2024, după ce a sugerat că nu a găsit candidatul ideal printre democraţi. ”Preferinţa mea pentru alegerile prezidenţiale din 2024 este cineva raţional şi de centru. Am sperat că va fi cazul administraţiei Biden, dar până acum am fost dezamăgit”, a scris Musk.Afirmaţiile antreprenorului sunt cel mai limpede semn al sprijinului său politic după ce, în iunie anul acesta, a declarat că încă se gândeşte la preferinţa sa republicană pentru funcţia de preşedinte, dar că ”înclină” spre DeSantis. Această mişcare s-ar putea dovedi un impuls pentru DeSantis în ceea ce republicanii se aşteaptă să fie o luptă dură între Trump şi DeSantis pentru candidatura la preşedinţie, unii anticipând ”mult sânge” într-o luptă între cei doi. Guvernatorul din Florida a înregistrat o victorie covârşitoare în alegerile de la jumătatea mandatului, de luna aceasta, în timp ce Trump a fost criticat pentru eşecul republicanilor de a produce mult-promisul ”val roşu”, după înfrângerea principalilor candidaţi pe care i-a sprijinit. Musk a mai spus vineri seară că este ”în regulă că Trump nu revine pe Twitter”, după ce contul său a fost restabilit weekendul trecut. ”Lucrul important este că Twitter a corectat o greşeală gravă, suspendarea contului deşi nu au fost încălcate legea sau termenii acestui serviciu. Lăsarea fără platformă a unui preşedinte în funcţie a subminat încrederea publică în Twitter pentru jumătate din America”.