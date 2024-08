Eluned Morgan a devenit prima femeie care conduce guvernul Ţării Galilor

Eluned Morgan a devenit prima femeie care va conduce guvernul galez, după ce a fost aleasă de parlamentul local al acestei naţiuni constitutive a Regatului Unit, relatează agenţia AFP.În vârstă de 57 de ani, Eluned Morgan, şefa Partidului Laburist în Ţara Galilor, îi urmează în funcţie lui Vaughan Getting, care a demisionat luna trecută după o serie de scandaluri.Aleasă a parlamentului local din 2016, ea este membră din 2011 a Camerei Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic, unde figurează în prezent ca fiind în „concediu autorizat”.De asemenea, ea a fost eurodeputată între 1994 şi 2009.„Este onoarea vieţii mele să mă aflu în faţa dumneavoastră ca prima femeie care devine prim-ministru galez”, a declarat ea, după ce a fost aleasă.În Ţara Galilor, care are 3,1 milioane de locuitori, guvernul local are competenţe în numeroase chestiuni, precum sănătatea, educaţia sau transporturile.