Este haos în farmacii, după ce Putin a amenințat cu războiul nuclear! Stocurile de iod, epuizate rapid

„În ultimele șase zile, farmaciile bulgare au vândut la fel de mult iod cât vând deobicei într-un an întreg. Unele farmacii au rămas deja fără stocuri. Am comandat cantități noi, dar mi-e teamă că nu ne vor ajunge prea mult timp”, spune Nikolai Kostov, șeful Uniunii Farmaciilor din Bulgaria, conform Reuters.Iodul, administrat sub formă de pastile sau sirop, este considerat a fi capabil să protejeze organismul de cancerul de tiroidă provocat de expunerea la radiații.Oficialii din regiune au recunoscut că există această cerere crescută de iod, însă spun că în acest moment nu este cazul de așa ceva și că iodul nu ar ajuta în cazul unui război nuclear.