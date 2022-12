"Everything Everywhere All At Once", desemnat cel mai bun film la gala Gotham Awards 2022

Alt câştigător notabil al galei au fost Danielle Deadwyler, care s-a impus la categoria cea mai bună interpretare în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul „Till”. Întrucât premiile de interpretare de la Gotham Awards sunt neutre din punct de vedere al genului, victoria obţinută de Danielle Deadwyler este foarte importantă, deoarece ea s-a impus în faţa unor nume sonore ,feminine şi masculine, din industria cinematografică.





Pelicula „Everything Everywhere All At Once”, realizată sub forma unei comedii cu accente dramatice şi cu o intrigă SF plasată în mai multe universuri paralele, în care rolul principal este interpretat de actriţa Michelle Yeoh, s-a impus şi la categoria cel mai bun actor în rol secundar prin Ke Huy Quan, un fost copil-minune din industria filmului, cunoscut pentru rolul jucat în „Indiana Jones and the Temple of Doom” şi care s-a întors la actorie după o pauză de aproape 20 de ani.