Fiica lui Charlie Chaplin, Josephine Hannah Chaplin, a murit la 74 de ani

Josephine Hannah Chaplin, fiica renumitului actor de comedie Charlie Chaplin, a murit la vârsta de 74 de ani.







Familia a confirmat că actrița a încetat din viață pe 13 iulie, în Carnet Du Jour. Pe lângă faptul că a fost fiica unuia dintre cele mai mari staruri din secolul XX, Josephine a jucat și ea în câteva filme, potrivit Mirror.







Ea a fost cunoscută pentru roluri în producții precum "Escape to the Sun" și "The Bay Boy".