Fost diplomat român, sărbătorit la împlinirea vârstei de 102 ani

"Cel mai important în viaţă e să ştim să îmbătrânim frumos, să ştim să fim echilibraţi, să ştim să ne petrecem timpul într-un mod cât mai plăcut şi de calitate. Este un sighişorean mai recent, stabilit aici de circa 5 ani, care a dovedit că se poate ajunge la această vârstă cu o viaţă cumpătată. În acest mandat este prima persoană care a trecut de 100 de ani pe care o vizitez. Îşi menţine simţul umorului, ceea ce este fantastic. Am adus o diplomă din partea Municipiului Sighişoara şi o mică atenţie", a afirmat Iulian Sîrbu.

Aurel Sandu, fost ataşat diplomatic al României în ţări precum Egipt, Germania, Argentina, Iran şi SUA, a fost sărbătorit, miercuri, la Sighişoara, la împlinirea vârstei de 102 ani, fiind cel mai longeviv locuitor al oraşului."Mă simt bine, ca şi înainte. Nu am nicio problemă şi am ajuns uşor la vârsta asta, nu ştiu când am ajuns la 102 ani. Secretul? Să fii om în primul rând. Dacă omul e om, toate merg bine, dacă nu e, nu merge bine", a declarat Aurel Sandu.Soţia fostului diplomat, Ileana, în vârstă de 89 de ani, ne-a spus că această aniversare de 102 ani este foarte importantă şi că există o reţetă pentru o viaţă îndelungată şi sănătoasă: "Somnul la timp, mâncarea la timp, dar nu prea multă, băutură puţină, iar nopţile să nu se piardă".Potrivi t Agerpres la împlinirea vârstei de 102 ani, Aurel Sandu a fost felicitat de către primarul Sighişoarei, Iulian Sîrbu, care i-a oferit un tort şi o diplomă aniversară.