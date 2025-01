Georgette Mosbacher ar putea deveni viitorul ambasador SUA la București

În timpul mandatului lui Barrak Obama (democrat), republicana Georgette Mosbacher a fost confirmată în unanimitate de Senatul Statelor Unite, pe 17 mai 2016, în cadrul Comisiei Consultative a SUA pentru Diplomație Publică.



Georgette Mosbacher este co-președinte al programului Inițiativei celor Trei Mări în cadrul Europe Center al Atlantic Council, se arată într-un CV public.



În calitate de ambasador, a gestionat probleme diplomatice și de securitate de prim rang în Europa Centrală, inclusiv printr-un susținere neobosită a Inițiativei celor Trei Mări. Sprijinită de Atlantic Council, această inițiativă are ca obiectiv stimularea creșterii economice, consolidarea relațiilor transatlantice și contracararea influenței maligne a Rusiei și Chinei în regiunea Europei Centrale.



În timpul mandatului său de ambasador, Mosbacher a contribuit la încheierea unui acord extins de cooperare în domeniul apărării între Statele Unite și Polonia, a stabilit un calendar ferm pentru construcția sitului de apărare antirachetă al SUA/NATO din Polonia și a deblocat decenii de obstacole birocratice pentru a permite Poloniei să devină prima țară admisă în Programul de scutire de vize al SUA în ultimii cinci ani. Pentru această realizare istorică Duda i-a acordat lui Mosbacher Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone. Pentru contribuția sa la securizarea acordurilor privind bazele militare din Polonia, secretarul armatei SUA, Ryan D. McCarthy, i-a conferit Medalia de Serviciu Public Distins al Departamentului Armatei, cea mai înaltă distincție civilă a instituției.





Georgette Mosbacher deține o licență în științe de la Universitatea Indiana și doctorate onorifice de la Bryant College și International Fine Arts College.



Potrivit unui CV public postat pe site-ul Departamentului de Stat, Mosbacher este membră în consiliile de administrație ale The Atlantic Council, The Fallen Heroes Fund și Business Executives for National Security (BENS).













Georgette Mosbacher (78 de ani), fostă ambasadoare în Polonia și donatoare a partidului republican, este favorită pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București. A fost prima femeie care a ocupat funcția de ambasador al Statelor Unite în Polonia între 2018 și 2020, fiind numită în primul mandat al lui Donald Trump. Înainte de a intra în serviciul public a fost o antreprenoare de succes în industria cosmetică, scriu pe surse G4Media.ro