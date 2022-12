Gianni Crețu, câștigătorul Ligii Campionilor la volei, i-a convins pe străinii să mănânce sarmale și cozonac de Crăciun

Aflat acum într-o perioadă de pauză înaintea semnării unui nou contract, Gianni Crețu se poate bucura de Crăciun pe deplin.



”Acum e mai special pentru că îl pot pregăti liniștit. Fără stresul ăla, fă bagaje, când trebuie să ajung, când e următorul avion, ajung în timp acasă, nu ajung, vine familia, nu ajunge familia. De data asta am timp să mă gândesc în liniște când să iau bradul, când să-l împodobesc, când să ies cu familia în oraș sau la cumpărături”, a mai spus el.



De altfel, el își amintește cu drag de momentele petrecute cu familia, fiind partenerul ideal pentru fiica sa, atunci când aceasta era mică: „Am fost și Moș Crăciun, am fost de toate. Am aprins și Halloween-ul acasă și trebuia să stau pe lângă fiică-mea, era la o vârstă la care vroia să mă picteze, să mă vopsească, să mă facă să fiu cât mai monstru, ca să-i pot speria pe ăia mici din bloc. Până la urmă se speria și ea când apăream, sunt amintiri foarte frumoase”.



Așa cum recunoaște, de Crăciun familia Crețu are un adevărat ritual culinar prin care a cucerit mulți străini cu sarmale și cozonac: „De Crăciun avem ritualul nostru, sarmalele, cozonacul. Prăjiturile de Crăciun pe care nevasta-mea cu fiică-mea le pregătesc sunt lucruri care nu lipsesc și în fiecare an, nu contează unde suntem, în ce țară, ne ocupăm de ele. Am > și vecini austrieci, dar și jucători în țările pe unde am antrenat. La noi ușa era deschisă tot timpul și le spuneam la toți în momentul în care venea Crăciunul că trebuia să facem schimburi de tradiție. Și foarte mulți se obișnuiseră cu noi. Știau că apar sarmalele de Crăciun, că apar prăjiturile speciale pe care ei nu le făceau. Am avut câte 7-8 străini la o echipă, deci era interesant să trăiești și să ai ocazia să guști din tradițiile culinare ale fiecăruia în aceste momente de sărbătoare”.

Gianni Crețu a fost desemnat cel mai bun antrenor român al anului. El recunoaște că abia așteaptă Crăciunul, potrivit Gândul