GLOBURILE DE AUR 80. ”House of Dragon” desemnat cel mai bun serial dramatic

Lungmentrajul „The Fabelmans”, regizat de Steven Spielberg a câştigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 80-a ediție a Globurilor de Aur. Iar regizorul acestei pelicule a fost de asemenea recompensat cu un Glob de aur.Cate Blachet a fost desemnată cea mai bună actriță într-un film dramă, în vreme ce Collin Farrel a obținut trofeul la categoria cel mai bun actor într-o comedie.Filmul câștigător la categoria dramă, „The Fabelmans” are note autobiografice inspirate din copilăria regizorului Steven Spielberg și spune povestea unui adolescent din Arizona care aspiră să devină cineast.De altfel, pelicula a obținut un Glob de Aur și la categoria cel mai bun regizor.La categoria comedie, câștigător a fost filmul „The Banshees of Inisherin”, iar Colin Farrel a obținut trofeul pentru cel mai bun actor.Cate Blachet a fost desemnată cea mai bună actriță într-o dramă pentru performanța sa din filmul „Tar”, unde interpretează rolul unei dirijoare, iar cel mai bun actor la această categorie a fost ales Austin Butler pentru rolul din filmul „Elvis”.„Pinnochio” a fost ales cel mai bun film de animație.Cel mai bun serial dramatic la cea de-a 80-a gală a Globurilor de Aur a fost desemnat „House of the Dragon”.