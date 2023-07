Greta Gerwig ar putea regiza un film în cadrul francizei „Cronicile din Narnia”

Cineasta Greta Gerwig, al c─ârei film ÔÇ×BarbieÔÇŁ va fi lansat ├«n cur├ónd ├«n circuitul cinematografic, ar putea regiza pentru Netflix un lungmetraj inspirat din romanele din seria ÔÇ×Cronicile din NarniaÔÇŁ, au declarat mai multe surse pentru publica┼úia american─â The Hollywood Reporter.De┼či niciun anun┼ú oficial nu a fost f─âcut deocamdat─â, la Hollywood se vorbe┼čte de mult─â vreme c─â Greta Gerwig, care a colaborat cu Netflix la filmul ÔÇ×White NoiseÔÇŁ regizat de Noah Baumbag, ar putea regiza un lungmetraj ├«n cadrul francizei ÔÇ×Cronicile din NarniaÔÇŁ. ├Äntr-un articol despre ambi┼úiile hollywoodiene tot mai mari ale grupului Mattel, revista The New Yorker a dezv─âluit c─â Greta Gerwig ar fi semnat un contract pentru a regiza dou─â filme inspirate din romanele scrise de C.S. Lewis.Netflix nu a r─âspuns deocamdat─â solicit─ârilor primite de la jurnali┼čti pentru a face declara┼úii pe aceast─â tem─â.├Än 2018, Netflix a anun┼úat c─â a achizi┼úionat drepturile de adaptare pentru cinematografe ┼či televiziune a celor ┼čapte romane din seria ÔÇ×Cronicile din NarniaÔÇŁ. Dup─â achizi┼úia din 2018, platforma de streaming american─â nu a anun┼úat ├«nc─â niciun proiect care s─â vizeze aceste adapt─âri.