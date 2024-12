Guvernul canadian a supravieţuit unei a treia moţiuni de cenzură

Guvernul premierului Justin Trudeau, aflat sub presiunea conservatorilor, a supravieţuit din nou unei moţiuni de cenzură, a treia respinsă în parlament în abia mai mult de două luni, transmite agenţia AFP.Opoziţia condusă de Pierre Poilievre, care, potrivit sondajelor, are vântul în pânze, a ales de câteva săptămâni să îşi înăsprească tonul, în special faţă de premierul Trudeau, pe care l-au acuzat că „este slab”.Următoarele alegeri legislative urmează să aibă loc cel târziu pe 20 octombrie 2025, dar mulţi analişti consideră că guvernul are puţine şanse să reziste până atunci.Luni, executivul canadian a obţinut din nou sprijinul Noului Partid Democrat (NDP), fostul său aliat de stânga, pentru a bloca moţiunea conservatoare. Aceasta a fost, în cele din urmă, respinsă cu 180 de voturi împotrivă, 152 de deputaţi votând favorabil.Nepopulari şi slăbiţi de câteva eşecuri politice recente, liberalii premierului Trudeau au supravieţuit deja la două moţiuni de cenzură în această toamnă.