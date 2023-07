Iată de ce valoarea companiilor poloneze de utilităţi a „explodat”

Cotaţia acţiunilor firmelor de utilităţi controlate de statul polonez a înregistrat luni un salt semnificativ, după ce Guvernul de la Varşovia s-a oferit să le preia termocentralele pe cărbune, în cadrul unei tranzacţii evaluată la 18 miliarde de zloţi (4,6 miliarde de dolari) care va accelera tranziţia Poloniei la energia verde, transmite Bloomberg.Acţiunile celui mai mare producător de electricitate din Polonia, PGE SA, au înregistrat o creştere de până la 16,7%, cel mai mare salt din ultimele 12 luni, în timp ce titlurile Tauron Polska Energia SA au înregistrat un salt de 28%, până la cel mai ridicat nivel din ultimul an. Cotaţia acţiunilor Enea, a treia mare companie de utilităţi din Polonia, a sărit cu până la 32%, cea mai mare creştere înregistrată vreodată, în timp ce acţiunile Energa s-au apreciat cu 4,6%.Ofertele mult aşteptate de preluare a termocentralelor pe cărbune, dezvăluite sâmbătă de firmele de utilităţi, fac parte dintr-un plan mai amplu destinat transferării activelor lor care emit CO2 către o agenţie de stat. Prin separarea de activele lor din domeniul cărbunelui, companiile de utilităţi vor fi mai atractive pentru investitori atunci când vor încerca să obţină finanţare şi să construiască mai multe capacităţi regenerabile.„Pentru firmele poloneze de utilităţi aceste tranzacţii vor fi un nou început. Investitorii străini au evitat până acum aceste companii din cauza amprentei lor de carbon. Acum a venit timpul să ne reevaluăm poziţia şi să adoptăm un punct de vedere mai pozitiv faţă de acest sector iar pentru investitori să se întoarcă”, spune Andrzej Lis, manager la fondul Rockbridge TFI SA care gestionează active în valoare de 3,2 miliarde de zloţi.În condiţiile în care peste 70% din energia sa electrică este generată pe bază de cărbune, Polonia este ţară codaşă în procesul de tranziţie energetică şi în prezent este presată să se înscrie în strategia UE de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050.Analiştii subliniază însă că, şi după creşterile de luni, valoarea companiilor poloneze de utilităţi a scăzut cu aproape 40% de la venirea la putere a Partidului Lege şi Justiţie, în 2015. Iniţial, Guvernul de la Varşovia a spus că vrea să mizeze în continuare pe cărbune şi a descurajat investiţiile în regenerabile, iar companiile de utilităţi au redus dividendele.În plus, preluarea termocentralelor pe cărbune nu este o certitudine pentru că procesul are nevoie ca Parlamentul de la Varşovia să adopte o nouă lege şi de asemenea va fi nevoie de aprobarea Comisiei Europene, precizează analistul mBank SA, Kamil Kliszcz. În plus, la toamnă vor avea loc alegeri parlamentare în Polonia iar soarta Guvernului este pusă sub semnul întrebării.„Acesta este un alt capitol în serialul de separare de activele din domeniul cărbunelui. Însă propunerile nu sunt documente angajante şi nu putem fi siguri că procesul se va finaliza până la alegeri”, a subliniat Kamil Kliszcz.Cu toate acestea, propunerea Guvernului de la Varşovia vine la câteva zile după ce compania românească Hidroelectrica SA a atras investitori străini cu oferta sa publică iniţială în valoare de 1,8 miliarde de dolari, cel mai mare IPO derulat până acum în Europa. Dacă vor scăpa de activele lor din domeniul cărbunelui, firmele poloneze de utilităţi ar putea oferi o poveste similară de investiţii.