Impactul social și ecologic al cazinourilor asupra societății

Lumea jocurilor de noroc cucerește noi „teritorii” de la an la an. Gamblingul a devenit un adevărat fenomen în industria de divertisment, dar, așa cum spunea sloganul Omului-Păianjen, o dată cu puterea vine și o mare responsabilitate.Cazinourile încep să aibă un impact social major asupra societății și mediului. Principala tendință înregistrată în ultimii ani, și anume trecerea distracției în online pe platforme precum Magic Jackpot , este sustenabilă, din motive pe care le vom dezvolta mai jos.Potrivit cifrelor furnizate de actorii din industrie, veniturile cazinourilor sunt tot mai mari. Implicit, și contribuția la bugetul statului, prin taxele și impozitele plătite, este considerabilă. Banii plătiți de operator se întorc la cetățeni prin proiectele realizate de autorități. Iată un prim impact social major.Finanțarea sportului contribuie la promovarea comunitățilorÎncasările sunt tot mai mari nu pentru că jucătorii alocă bugete mai mari acestei distracții, ci pentru că sunt tot mai multe conturi deschise pe site-urile de profil. Automat, un anumit procent din clienți prezintă o vulnerabilitate mai mare în fața pericolului adicției.Datoria socială imediată a operatorilor este promovarea sentimentului de responsabilitate în rândul clienților. Dincolo de campaniile de conștientizare, cazinourile online pun la dispoziție instrumente concrete pentru stabilirea unor limite de buget și de timp petrecut pe site-urile lor.Astfel, jucătorii își pot seta cât își permit să piardă în fiecare lună, în fiecare săptămână sau chiar în fiecare zi. După fiecare 60 de minute în care sunt conectați la cont, clienții sunt avertizați printr-un mesaj apărut pe ecran, indiferent că se află într-un joc sau pe pagina principală a site-ului.Cei care simt că au început să dezvolte un stil de joc compulsiv pot chiar să opteze pentru autoexcludere . Toate aceste măsuri s-au conturat foarte pronunțat în ultimii ani, când operatorii au conștientizat pe deplin rolul pe care au început să îl joace în societate.Dar impactul social nu se rezumă la contribuțiile la buget și la lupta împotriva dependenței de gambling. Operatorii din industria jocurilor de noroc au devenit principalii susținători ai sportului, prin sponsorizările acordate entităților sportive, de la echipe de club până la federații naționale.Comunitățile locale sunt ajutate în trei sensuri prin acest sprijin financiar: 1. Membrii lor au posibilitatea să facă mișcare; 2. Localnicii pot asista „live” la spectacole sportive; 3. Imaginea respectivei comunități este promovată la nivel național și internațional prin rezultatele echipei de acolo.Orientarea spre cazinourile online e un semn pozitivSocietatea nu poate exista fără un mediu înconjurător adecvat, astfel că rolul social jucat de cazinouri se extinde și în ceea ce privește preocuparea pentru ecologie. Așa cum se știe, orice obiect de pe lumea aceasta are o anumită amprentă de carbon, direct proporțională cu mărimea lui.Implicit, clădirile generează o cantitate importantă de dioxid de carbon. Orientarea spre cazinourile online este un semn pozitiv pentru protejarea mediului . Un site de jocuri de noroc poate „găzdui” zeci de mii de clienți în același timp. Imaginați-vă ce suprafață ar trebui să aibă un cazinou stradal pentru a ajunge la această performanță.Grija pentru mediu se concretizează și prin inițiative de extindere a spațiilor verzi, pe clădiri sau în jurul cazinourilor terestre. Mulți operatori sprijină financiar proiectele de mediu. De asemenea, unele cazinouri funcționează numai pe bază de energie regenerabilă și își încurajează clienții să ia parte la acțiuni de voluntariat.Așa cum se poate vedea, cazinourile au impact social și ecologic benefic, progresul lor contribuind la dezvoltarea societății în ansamblu.