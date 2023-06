Implanturile dentare încep să devină o realitate, nu o raritate, printre românii trecuți de o anumită vârstă!

Vârsta a treia nu trebuie să însemne, nicidecum, o perioadă caracterizată de privațiuni și de inactivitate. Odată cu creșterea speranței de viață, inclusiv pensionarii români au început, în număr tot mai mare, să se îngrijească și să își ofere tratamentele necesare unei vieți împlinite.Când vine vorba despre pierderea dinților și apariția unui spațiu gol în cavitatea bucală, medicii stomatologi recomandă, în unanimitate, același tratament: inserarea unor implanturi dentare, adică a unor șuruburi de mici dimensiuni care urmează să înlocuiască rădăcina dintelui pierdut. Realizate din zirconiu, titan sau alte materiale 100% biocompatibile, ele susțin cu succes o lucrare fixă definitivă, care arată și se comportă la fel ca dinții naturali.Beneficiile inserării unor implanturi dentarePacienții care optează pentru această procedură au parte de numeroase avantaje, atât din punctul de vedere al stării de sănătate, cât și de natură estetică.În primul rând, este stopată producerea unor fenomene nedorite, care provoacă multe complicații atunci când se petrece prea mult timp cu un spațiu gol în cavitatea bucală. Este vorba despre tasarea oaselor maxilar și mandibular sau despre migrația dinților învecinați cu cel pierdut. În plus, este redus consistent riscul de apariție a cariilor și a bolii parodontale.În urma tratamentului, se îmbunătățește semnificativ și viața socială a pacienților. Dispare teama că vor produce o impresie neplăcută dacă vor vorbi sau vor zâmbi în public, ceea ce are efecte benefice asupra întregii vieți sociale. În plus, și dicția este îmbunătățită după ce au parte de inserare. Chiar și forma feței revine la normal, după cum au constatat cu încântare numeroși beneficiari ai intervenției.Ce spun pacienții care au apelat la tratamentul cu implanturi dentare de la Dental Premier Doamna Elena Pagu, din București, a urmat acest tratament după împlinirea vârstei de 90 de ani și s-a declarat încântată de modul în care a decurs intervenția, precum și de beneficiile obținute: „Trebuie să fii foarte norocos să poți beneficia la vârsta de 92 de ani de o asemenea lucrare! Nu m-a durut absolut nimic, chiar acum m-aș duce pe jos să fac antrenament 5 kilometri! Este o tehnică cum nu mi-am închipuit că poate să existe. E perfecțiunea!“.Domnul Mircea Hornea, revenit din Canada special pentru a urma tratamentul în România, a fost foarte mulțumit de fiecare etapă a procedurii complexe care a fost necesară pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care se confrunta: „Am avut parte de extracții, adiție osoasă, sinus lift și implanturi dentare pentru 17 dinți. Ca mai apoi, într-o singură după-amiază, să am deja lucrarea provizorie, dantura pe partea inferioară. La câteva zile, cu probe succesive, am avut și dinții pe partea superioară“.Doamna Gheorghe, din Capitală, vorbește despre faptul că nu a resimțit nici cea mai mică durere sau altfel de neplăceri după operație: „Au trecut doar 24 de ore, dar parcă nici n-a fost! Vedeți că nu sunt umflată. Nu am dureri, nu am fost amețită, mă simt chiar foarte bine! Imediat după operație, ieri, am făcut cumpărături cu soțul“.Inserarea de implanturi dentare reprezintă soluția perfectă pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții, indiferent de vârstă. Răsplătește-te pentru o viață de muncă oferindu-ți cel mai bun tratament!