India nu intenţionează să importe grâu

Creşterea preţurilor pe plan intern a determinat traderii să speculeze că autorităţile de la New Delhi vor permite importurile pentru a majora aprovizionarea, pe fondul scăderii producţiei în urma valurilor de căldură.



Dar Departamentul de alimente şi distribuţie publică a anunţat într-un mesaj pe Twitter: „Nu există astfel de planuri de a importa grâu în India. Ţara are stocuri suficiente pentru a îndeplini necesităţile interne, iar Food Corporation of India are stocuri suficiente pentru distribuţia publică”.



Achiziţiile de grâu ale Indiei au scăzut în 2022 cu 57% faţă de anul trecut, la 18,8 milioane de tone.





India are stocuri suficiente de grâu şi nu există planuri privind importul de cereale, a dat asigurări Guvernul, după ce presa a anunţat că autorităţile de la New Delhi intenţionează să importe grâu, transmite Reuters.Vineri, preţul intern al grâului a urcat la nivelul record de 24,453 rupii (305,97 dolari) pe tonă. Este o creştere de aproape 16% după nivelul scăzut înregistrat în urma deciziei Guvernului indian din 14 mai, de interzicere a exporturilor de grâu, pe fondul scăderii producţiei ca urmare a unor valuri extreme de căldură.