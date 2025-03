Inteligenţa artificială i-a clonat vocea artistei Céline Dion. Ce mesaj a transmis fanilor

După Paul McCartney, Kate Bush şi Angèle, artista Céline Dion avertizează cu privire la pericolele inteligenţei artificiale. Într-un mesaj publicat pe reţelele sale de socializare, echipele divei din Quebec au avertizat cu privire la circulaţia unor înregistrări false generate de inteligenţa artificială, prezentate drept piese extrase din discografia sa.

„Am observat că în prezent circulă online şi pe diverse servicii digitale muzică generată de AI neautorizată care pretinde că deţine interpretări muzicale ale lui Céline Dion (...)”, se arată în comunicat.







„Vă rugăm să reţineţi că aceste înregistrări sunt false, că nu au fost aprobate şi că aceste melodii nu sunt preluate din discografia oficială (a lui Céline Dion)”, continuă aceştia.







Potrivit postului canadian CBC, înregistrările false care circulă pe YouTube includ o interpretare a cântecului gospel „Hear Me Lord”, care a fost vizualizată de peste un milion de ori, un duet cu Whitney Houston pe piesa „I Will Always Love You” şi un altul pe piesa „See You Again” cu Charlie Puth.



Mulţi artişti trag un semnal de alarmă cu privire la democratizarea utilizării inteligenţei artificiale pentru a genera melodii false.



La sfârşitul lunii februarie, o mie de artişti s-au mobilizat împotriva unui plan al guvernului britanic de a relaxa drepturile de autor pentru a facilita utilizarea conţinutului de către companiile de inteligenţă artificială. Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox, Elton John şi Dua Lipa au lansat un album mut pe platforme, intitulat „Is This What You Want?”



Céline Dion a dispărut practic de când a anunţat în decembrie 2022 că suferă de sindromul persoanei rigide. O boală neurologică rară caracterizată prin rigiditatea fluctuantă a muşchilor. Aceasta provoacă spasme, care pot duce la convulsii, şi îi afectează performanţele vocale. Dar, după câţiva ani de absenţă de pe scenă, ea a revenit în forţă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 26 iulie, pe care a încheiat-o interpretând piesa L'Hymne à l'amour de Édith Piaf de la primul etaj al Turnului Eiffel.