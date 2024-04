Iranul insistă că a avertizat SUA cu privire la atacul asupra Israelului

Ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, a reiterat, la New York, că ţara sa a avertizat Statele Unite că va ataca Israelul ca răzbunare pentru bombardarea consulatului iranian din Damasc, atribuită Israelului, informează agenţia EFE.„Am spus clar, prin mesaje către americani, că decizia luată de Consiliul Suprem de Securitate Naţională condus de preşedintele iranian de a pedepsi regimul sionist (n.r. - Israel) era definitivă şi finală”, a declarat Amir-Abdollahian la sosirea sa la New York, unde participă la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, care va vota o rezoluţie prezentată de Algeria pentru a solicita aderarea Palestinei ca stat cu drepturi depline al ONU.„După acţiunea punitivă, în jurul orei 2:30, duminică, am transmis un alt mesaj Statelor Unite pe canale diplomatice, în care am afirmat că nu căutăm o escaladare a tensiunii în regiune”, a adăugat ministrul iranian.Guvernul Statelor Unite a negat că Iranul l-a notificat în avans cu privire la momentul în care va avea loc atacul împotriva Israelului şi ţintele pe care plănuia să le lovească, contrazicând versiunea guvernului iranian şi a altor ţări vecine.