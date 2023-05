Iubiri secrete. Irina Margareta Nistor a iubit, timp de 28 de ani, un bărbat însurat

Irina Margareta Nistor a avut o iubire secretă, timp de 28 de ani. Criticul de film a dezvăluit că a iubit un bărbat căsătorit, care avea un copil și care nu i-a promis niciodată că va divorța pentru ea. Irina Margareta Nistor susține că a fost nevoită să se mărite cu un alt bărbat pentru că își dorea foarte mult să fie mireasă și știa că iubitul ei căsătorit nu-i poate oferi o astfel de bucurie, scrie viva.roIrina Margareta Nistor, în vârstă de 66 de ani, a dezvăluit în podcastul Cristinei Șișcanu că a trăit o poveste de iubire de neînțeles pentru multă lume care a criticat-o și judecat-o. Timp de 28 de ani a păstrat secretă povestea de dragoste cu un bărbat însurat.„Și mama și el m-au iubit atât de mult încât să-mi suporte orice, eu nu sunt cea mai comodă persoană de pe planeta asta. Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor. Îmi aduc aminte că era un preot la care eu am ținut foarte tare, care m-a și botezat și m-a și cununat la un moment dat, și știu că am avut o discuție la un moment dat și mi-a spus că atâta timp cât familia lui nu are de suferit e ok. Deci dacă am avut de aici acceptul prin intermediar de la Dumnezeu… El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta. Era greu, tocmai ăsta era farmecul, asta a făcut să fie mai altfel. Era și într-o perioadă dificilă, înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci”, a dezvăluit Irina Margareta Nistor pentru sursa citată.Totodată, aceasta a punctat că iubirea este „de vină”:„Când iubești pe cineva atât de mult nu-ți pui probleme. Eram cu el când m-am măritat și, totuși, nu mi-a zis să nu mă mărit. Știa că îmi doresc să fiu mireasă și că cu el nu puteam să fiu mireasă. Nu e vorba că n-a vrut să divorțeze pentru mine, dar nu s-a pus problema. Asta înseamnă să iubești”, a mai spus Irina Margareta Nistor.