Jador, jefuit de banii câştigaţi într-un an de zile! Hoţii i-au clonat cardul şi apoi au făcut cumpărături fără număr

Cântăreţul Jador a dezvăluit, într-un video postat pe TikTok că i-a fost furată din cont o sumă uriaşă de bani, echivalentul câştigului pe un an de zile.







"Am fost furat! Este vorba despre o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. Mai clar, persoana respectivă a făcut cumpărături şi a mers în vacanţe cu banii mei", a spus Jador, în filmuleţul de pe TikTok.



Mai mult, contul manelistului este deschis la o bancă austriacă, Raiffeisen Bank România, iar acesta spune că va schimba banca deoarece, până în acest moment, nu a primit ajutor din partea instituţiei. Nici Poliţia încă nu i-a oferit sprijinul scontat.







Artistul a decis să le povestească fanilor ce i s-a întâmplat, fiind vizibil afectat de pierderea suferită.





Jador a pierdut toţi banii pe care i-a câştigat într-un an de zile, după ce hoţii i-au clonat cardul şi au cheltuit o sumă imensă, potrivit Antena3