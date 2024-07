Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială. Susţinere maximă pentru Kamala Harris

Preşedintele american Joe Biden a anunţat că renunţă să se prezinte la alegerile prezidenţiale din 2024, un anunţ şocant survenit cu mai puţin de patru luni înainte de alegeri şi după săptămâni în care a fost pusă sub semnul întrebării starea sa fizică şi psihică, relatează Reuters.„Cred că este în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag şi să mă concentrez exclusiv pe exercitarea funcţiilor de preşedinte până la finalul mandatului meu”, a declarat democratul în vârstă de 81 de ani într-un comunicat.Sâmbătă seara, Joe Biden intenţiona să rămână în cursa prezidenţială în 2024, dar duminică după-amiază l-a anunţat pe şeful echipei sale de campanie că se retrage, a declarat o sursa familiară problemei.„Seara trecută, mesajul a fost să continue cu totul, cu toată viteza înainte”, a declarat sursa citată pentru Reuters.„În jurul orei 13:45 astăzi (n.r. duminică) preşedintele i-a spus şefului echipei sale că s-a răzgândit”, a menţionat sursa citată sub rezerva anonimatului.Totodată vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminică, 21 iulie, într-o primă reacție, că este onorată de susținerea președintelui Joe Biden, care o sprijină pentru a-l înfrunta pe Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie, și a adăugat că vrea să fie nominalizarea democraților, au relatat CBS și CNN.„În ultimul an, am călătorit în întreaga țară, vorbind cu americanii despre alegerea clară din aceste alegeri importante. Și asta voi continua să fac în zilele și săptămânile următoare. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a uni Partidul Democrat și pentru a uni națiunea noastră, pentru a-l învinge pe Donald Trump. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Împreună vom lupta. Și împreună vom câștiga”, a afirmat Kamala Harris, într-o declarație emisă din partea echipei de campanie Biden-Harris, nu a Casei Albe.Ea i-a adus un omagiu lui Biden, numind decizia acestuia de a se retrage din cursa prezidențială drept un act altruist și patriotic. Președintele democrat american Joe Biden a anunțat duminică, 21 iulie, pe fosta rețea Twitter, că a decis să se retragă din cursa pentru Casa Albă fiindcă este în interesul partidului meu și al țării, după o perioadă îndelungată în care a fost contestat pe motive legate de starea de sănătate fizică și mintală. Decizia a venit cu patru luni înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. El a anunțat că o susține pe Kamala Harris în cursa pentru Casa Albă în locul său.Într-o convorbire telefonică cu cei de la CNN, la câteva minute după ce Joe Biden şi-a anunţat retragerea din cursa pentru prezidenţiale, Donald Trump la descris pe acesta ca fiind de departe cel mai slab preşedinte din istoria SUA.„Vom suferi mult din cauza preşedinţiei sale, dar vom remedia foarte repede daunele pe care le-a făcut”, a declarat Donald Trump.