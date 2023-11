Joe Biden susţine că Autoritatea Naţională Palestiniană ar trebui să guverneze Cisiordania şi Gaza

Preşedintele american Joe Biden a declarat, sâmbătă, că Autoritatea Naţională Palestiniană ar trebui în final să guverneze Cisordania şi Fâşia Gaza după încheierea războiului Israel-Hamas, relatează agenţia Reuters.„Pe măsură ce ne străduim pentru pace, Gaza şi Cisiordania ar trebui reunite sub o singură structură de guvernare, în cele din urmă sub o Autoritate Palestiniană revitalizată, în timp ce lucrăm cu toţii către o soluţie cu două state”, a spus Joe Biden într-un articol de opinie publicat în Washington Post.„Nu trebuie să existe nicio strămutare forţată a palestinienilor din Gaza, nicio reocupare, nici asediu sau blocaj şi nicio reducere a teritoriului”, a adăugat Biden.Preşedintele american a folosit editorialul pentru a încerca să ofere răspuns la viziunea Statelor Unite pentru Gaza după ce conflictul se va termina. Şi asta după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu lansase ideea precum că ţara sa trebuie să îşi menţină responsabilitatea militară generală în Gaza în viitorul apropiat.Joe Biden a mai spus în articol că SUA sunt pregătite să emită interdicţii de vize împotriva extremiştilor care îi atacă pe civili în Cisiordania. Violenţa coloniştilor israelieni împotriva palestinienilor care trăiesc în Cisiordania ocupată de Israel a crescut după atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.„Am fost categoric cu liderii Israelului că violenţa extremistă împotriva palestinienilor din Cisiordania trebuie să înceteze şi că cei care comit violenţa trebuie traşi la răspundere”, a scris preşedintele SUA.Cisiordania, care găzduieşte trei milioane de palestinieni care trăiesc printre mai mult de jumătate de milion de colonişti evrei, „fierbe” de mai bine de 18 luni, stârnind îngrijorări internaţionale tot mai mari, pe măsură ce violenţa a escaladat după 7 octombrie.XXXCasa Albă a transmis, tot sâmbătă, că lucrează în continuare din greu pentru a se ajunge la un acord între Israel şi Hamas în vederea eliberării ostaticilor şi pentru a marca o pauză în lupte.„Nu am ajuns încă la un acord, dar continuăm să muncim din greu în această direcţie”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Adrienne Watson, negând o informaţie potrivit căreia între beligeranţi s-ar fi ajuns la un acord ce prevede eliberarea ostaticilor în schimbul unei pauze de cinci zile în luptă.