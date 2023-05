Josep Borrell cere accelerarea livrărilor de muniţii pentru Ucraina

Uniunea Europeană trebuie să accelereze livrarea de muniţii pentru Ucraina, care are nevoie de 1.000 de proiectile de artilerie numai în regiunea Bahmut, a declarat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, citat de agenţia Reuters.Oficialul european se află la Stockholm, unde găzduieşte alături de ministrul de externe al Suediei, Tobias Billstrom, Forumul ministerial UE-Indo-Pacific, în contextul preşedinţiei suedeze a Uniunii Europene.Potrivit lui Borrell, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat în faţa omologilor săi europeni, cu care s-a întâlnit la Stockholm, că Ucraina are nevoie de mai multă susţinere pentru a se apăra de agresiunea Rusiei.Întrebat cum ar putea acţiona europenii pentru aprovizionarea mai rapidă cu muniţii a Ucrainei, Borrell arătat că statele membre alee Uniunii ar putea recurge la rezervele naţionale şi trebuie să depăşească obstacolele logistice. El a precizat că Ucraina are nevoie în special de muniţie cu rază lungă de acţiune, deoarece „ruşii bombardează de la distanţe mari, iar ucrainenii trebuie să aibă capacitatea de a ajunge la aceleaşi distanţe”.