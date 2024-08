Josep Borrell despre UE: „Am făcut mai multe progrese decât ne-am imaginat, dar sunt insuficiente”

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a declarat că UE a avansat mai mult decât şi-au imaginat fondatorii, dar este insuficient, deoarece trebuie să integreze mai mult, iar în acest proces apărarea va fi un domeniu cheie, transmite agenţia EFE.Josep Borrell a fost recompensat cu premiu internaţional „Navarra Poarta Europei” la cea de-a şasea ediţie a Cursurilor europene de vară, desfăşurate în oraşul spaniol Pamplona.„Dacă Europa vrea să supravieţuiască, va trebui să se unească şi să se integreze mai mult. Pe lângă faptul că trebuie să ne bucurăm de beneficiile sale, trebuie să fim conştienţi şi de marea responsabilitate pe care o are Europa”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene după ce a primit distincţia.Şeful diplomaţiei europene a mai afirmat că UE este un loc privilegiat în care să locuieşti, ţinând să remarce că europenii cred că „toată lumea este aşa, însă nu, nu este peste tot la fel”. „Pentru că există locuri unde este aşa, dar nicăieri altundeva nu au reuşit atât de mult cum am reuşit noi. Lumea este crudă, războiul a apărut din nou, nu este în casă, dar este aproape. Apărarea, care nu a făcut parte din discursul iniţial al UE, va fi cheia în următorii ani”, a comentat Josep Borrell.El a subliniat că violenţa în apropierea graniţelor europene înseamnă că există cei care doresc să aibă acces la un loc mai sigur şi, de asemenea, că Europa trebuie să ia măsuri: „Nu putem lăsa fenomenul migraţiei în mâinile mafiei şi trebuie ca aceasta să se întâmple într-o manieră ordonată”.„Nu este suficient că am făcut pace între noi dacă restul lumii, care ne bate la uşă, este violent. Nu este suficient să predici statul de drept în aceste locuri. Prosperitatea altora face parte din a noastră, securitatea lor face parte din a noastră”, a explicat şeful diplomaţiei europene.A abordat, de asemenea, şi chestiunea înarmării şi a estimat că, pe termen scurt, nu va exista o armată europeană.În acest context, Borrell s-a referit la oratorul grec Demostene şi a vorbit despre faptul că, „dacă nu te pregăteşti de război, te percep ca slab şi nu ai timp să reacţionezi”, dar, în acelaşi timp, „dacă te pregăteşti, ajungi să intri în război”.