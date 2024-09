Josep Borrell: „Suntem în pragul unui război total”

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a avertizat că actualul conflict dintre Israel şi Hezbollahul libanez ameninţă să scufunde Orientul Mijlociu într-un război total, notează agenţia AFP.„Pot spune că suntem aproape în pragul unui război total”, a declarat diplomatul european, în ajunul Adunării Generale a ONU la New York.Atacurile israeliene împotriva Hezbollah au făcut, luni, 492 de morţi în Liban, dintre care 35 de copii, potrivit autorităţilor acestei ţări care a cunoscut cea mai mortală zi în aproape un an de schimburi de focuri între cele două părţi în marja războiului din Fâşia Gaza.Înaltul Reprezentant al UE a cerut încă o dată încetarea focului de-a lungul liniei albastre dintre nordul Israelului şi sudul Libanului unde s-a implantat Hezbollah.La fel ca în Fâşia Gaza, devastată de aproape un an de război între Israel şi Hamasul palestinian, Borrell a denunţat faptul că civilii „plătesc un preţ intolerabil, inacceptabil”.