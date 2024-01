Katalin Novak: „Ungaria va dovedi că poate fi un bun preşedinte al Consiliului UE”

Ungaria va dovedi că este capabilă să fie un bun preşedinte al Consiliului UE, când va prelua preşedinţia în a doua jumătate a acestui an, a declarat şefa statului ungar Katalin Novak în cadrul unei întâlniri cu membrii corpului diplomatic acreditat în Ungaria, relatează agenţia MTI.Cu această ocazie, Katalin Novak a atras atenţia asupra declinului demografic în Europa.„În condiţiile în care o cincime din populaţia lumii trăia în Europa în urmă cu 50 de ani, în prezent aceasta reprezintă doar o zecime”, a spus ea. „Statele membre UE reprezintă şase procente din populaţia planetei şi este de aşteptat să scadă la patru procente până în 2070”, a mai spus preşedinta Ungariei, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta.Ea a subliniat că Europa îşi pierde şi importanţa economică.„Întrebarea este dacă putem schimba acest lucru. La alegerile europarlamentare din acest an, 400 de milioane de cetăţeni UE vor avea posibilitatea de a determina direcţia politicii europene”, a mai spus Katalin Novak.Ungaria va prelua preşedinţia Consiliului UE la 1 iulie, la scurt timp după alegeri. Priorităţile sale vor include abordarea de către UE a provocărilor demografice şi continuarea procesului de extindere a Uniunii, cu accent special pe Balcanii de Vest.Katalin Novak a afirmat că 2023 a fost un an dificil, afectat de războaiele din Ucraina şi Israel, probleme economice, incertitudine politică şi alegeri anticipate în multe ţări, dezastre ecologice, migraţie ilegală, dezinformare, apariţia inteligenţei artificiale pe scară largă, părţi interesate non-politice cu ambiţii politice ascunse şi influenţa companiilor de tehnologie într-o poziţie aproape de monopol.„Întrebarea este cum comunitatea internaţională, cum liderii lumii vor face faţă acestor provocări?”, a întrebat ea.„2024 va fi un an al democraţiei şi al alegerilor. Un număr de 76 de ţări vor organiza alegeri, care vor afecta circa patru miliarde de oameni. Sper ca rezultatul alegerilor să fie respectat peste tot”, a mai spus preşedinta Ungariei.