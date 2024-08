Kira Hagi s-ar fi logodit la Salonic. Cine este viitorul ei soţ

După ce luna trecută a fost surprinsă de jurnalişti, la meciul România - Olanda, de la Euro2024, îmbrăţişndu-se în tribună cu iubitul său, joi, Kira Hagi s-a întors din vacanţa de la Salonic cu inelul de logodnă pe deget.







Protagonistă în mai multe producţii româneşti, după ce a studiat actoria la New York Film Academy, frumoasa actriţă Kira Hagi, în vârstă de 28 de ani, pare să-şi fi găsit perechea. După o vacanţă de câteva zile petrecută la Salonic în compania iubitului său grec, Thomas Ferfelis, joi ea a revenit în România purtând pe deget inelul de logodnă.







Cei doi s-au afişat public pentru prima dată la meciul României împotriva Olandei, de la Euro 2024, unde jurnaliştii au fotografiat-o în timp ce-şi îmbrăţişa iubitul şi îl copleşea cu gesturi tandre, lucru neobişnuit până acum pentru Kira Hagi, care s-a ţinut departe de ochii publicului.







În prezent, actriţa este implicată în mai multe proiecte cinematografice, iar pictura continuă să ocupe un loc important din viaţa ei. Chiar la finalul lunii octombrie 2022, în Bucureşti, Kira Hagi a găzduit expoziţia “Rădăcini”, care se adaugă celor din Constanţa („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

Kira joacă și în serialul „Lia”, de la Antena 1, unde o interpretează pe Mira Bădescu.







În ceea ce îl priveşte pe frumosul ei partener, acesta este Thomas Ferfelis și e manager la Cernica Events, un local de lux de pe malul lacului cu același nume. Părinții lui Thomas s-au stabili în România cu mulţi ani în urmă şi sunt oameni de afaceri.







Kira Hagi şi Thomas Ferfelis, care are tot 28 de ani, au fost colegi la International British School of Bucharest. Povestea lor de dragoste a început însă mai târziu, peste ani, când s-au reîntâlnit. Potrivit contului său de LinkedIn, Thomas a absolvit în 2019 patru ani de studii de business la faimoasa University of Southampton, din Marea Britanie.