Lipsa asigurării RCA se pedepsește cu amendă de peste 1.000 de lei

Foarte multe sancțiuni pentru lipsa poliței RCA

Codul Rutier în vigoare prevede pentru toți șoferii care dețin cel puțin o mașină, să aibă obligatoriu o asigurare RCA valabilă. Aceasta trebuie făcută chiar dacă ei nu folosesc mașina.



În caz contrar, pot apărea următoarele consecințe și sancțiuni, conform Legii nr. 132/2017, art.6, alin.(7):



· În caz de accident pot apărea mari bătăi de cap pentru șoferii fără poliță de asigurare



· Amenda este mare, cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei



· Se suspendă contractul RCA



· Se reține certificatul de inmatriculare al mașinii și plăcuțele de inmatriculare



· Mașina va trebui să fie ținută într-un spațiu privat, pe durata suspendării contractului RCA, deci în afara domeniului public



· Se suspendă inmatricularea mașinii dacă polița a expirat de o perioadă mai mare de 3 luni



· Mașina va fi radiată din circulație, dacă nu se încheie o poliță RCA în termen de o lună de la data constatării



· În plus, dacă mașina este parcată pe domeniul public, ea poate fi și confiscată și considerată un bun abandonat.



În prezent, amenzile conform legii privind circulația rutieră sunt destul de mari și de aceea ele trebuie evitate. Plata amenzii se poate face în termen de 48 de ore, din momentul în care agentul constatator a înmânat procesul verbal acelui șofer. Amenzile pot fi achitate și online, sau la unitățile de taxe și impozite locale. Uneori se poate achita jumătate din valoarea amenzii, dacă se respectă un anumit termen de la data emiterii respectivei amenzi.





Orice șofer care are cel puțin o mașină, trebuie să plătească asigurarea RCA – aceasta fiind obligatorie. Prin urmare, șoferul dacă nu vrea, ar trebui să aibă grijă să-și reînnoiască la timp polița prevăzută de lege.Asigurarea obligatorie are rolul de a acoperi daunele în caz de acident, deci de a ajuta proprietarul în perioade de criză, când acesta este vinovat. Mai exact, soferul care face accidentul va plăti reparațiile pentru propria mașină, de restul (ex. daunele produse la altă mașină) se va ocupa firma asiguratoare.Înainte de a încheia o asigurare, respectiv de a o semna, aceasta trebuie citită cu atenție, pentru a afla toate clauzele contractuale, pentru că s-ar putea ca unele să te pună pe gânduri. Uneori asiguratorii pot explica clienților multe lucruri despre asigurarea auto, care li se par lor importante, dar nu precizează cum stau treburile privindDe exemplu, asigurarea poate fi limitată în anumiți termeni sau pe o anumită distanță. Asta se întâmplă de pildă la aplicarea unor termeni diferiți pentru diferite țări, la asigurarea care este valabilă în toate celelalte țări din UE. Uneori, asigurarea poate să nu acopere anumite tipuri de riscuri în anumite țări, cum ar fi vandalizarea ori furtul mașinii.Și în cazul unei asigurări CASCO (pentru accident, cataclisme naturale, furt sau vandalism) pot exista mici capcane, care trebuie evitate, dacă nu vrei să ai surpriza de a rămâne cu banii dați și mașina nereparată.Șoferul poate găsi online cea mai ieftină asigurare auto RCA și astfel va face economie de timp și bani. Conform legii, lipsa asigurării RCA îi va lua dreptul de a conduce mașina.În ziua de azi, există șoferi care circulă cu polița de asigurare pentru răspundere civilă auto. Asta se întâmplă pentru că au uitat să o reînnoiască, ori au amânat să o facă, pentru că o consideră prea scumpă și neimportantă. În acest caz riscul este mare, deoarece dacă aceștia sunt opriți de polițiști, vor avea mari probleme create de lipsa poliței RCA valabile.