Magnatul media Rupert Murdoch şi-a anulat logodna cu Ann Lesley Smith

Miliardarul Rupert Murdoch, proprietarul influentului grup media News Corp, şi-a anulat logodna cu Ann Lesley Smith la mai puţin de o lună după ce o anunţase public în presă, a raportat marţi revista americană Vanity Fair, citată de AFP.Magnatul în vârstă de 92 de ani, născut în Australia şi care a dobândit cetăţenia americană în 1985, ar fi trebuit să se căsătorească cu Ann Lesley Smith, o fostă capelană a Poliţiei din San Francisco, în vârstă de 66 de ani. El a dezvăluit în luna martie în New York Post, unul dintre tabloidele sale, că a cerut-o în căsătorie pe Ann Lesley Smith de Ziua Sfântului Patrick.Dar, potrivit Vanity Fair, care citează surse din anturajul miliardarului, logodna a fost anulată brusc: Rupert Murdoch ar fi început să se simtă inconfortabil din cauza credinţelor evanghelice ale viitoarei sale soţii.Căsătoria lor ar fi trebuit să aibă loc în vara acestui an.Rupert Murdoch a divorţat în august 2022 de cea de-a patra soţie a lui, modelul american Jerry Hall, după şase ani de viaţă comună.Magnatul, a cărui avere familială a fost estimată de revista Forbes la peste 17 miliarde de dolari, deţine sute de companii media, mai ales în Statele Unite, inclusiv societăţi care controlează influentul post de televiziune Fox News, cotidianul economic The Wall Street Journal şi tabloidul newyorkez cu opinii de dreapta New York Post. El este, de asemenea, patronul publicaţiilor britanice The Sun şi The Times şi al unor ziare din Australia.Miliardarul a fost căsătorit mai întâi între 1956 şi 1967 cu Patricia Booker, o însoţitoare de bord australiană, apoi, timp de peste 30 de ani, până în 1999, cu o jurnalistă britanică, Anna Mann, care a primit peste 1 miliard de dolari după divorţul lor, potrivit relatărilor apărute în presa din acea vreme.S-a căsătorit din nou, la doar câteva zile după acel divorţ, cu o femeie de afaceri de origine chineză, absolventă a Universităţii Yale, Wendi Deng. Divorţul lor a fost pronunţat la New York în 2013.Rupert Murdoch are şase copii.