Mai multe perechi de pelicani creţi cuibăresc în Bulgaria în 2023

În Bulgaria în 2023 au cuibărit un număr total de 128 de perechi de pelicani creţi, care au produs 176 de pui, conform unui anunţ publicat pe site-ul Societăţii Bulgare pentru Protecţia Păsărilor.În total, 39 de perechi de pelicani creţi (Pelecanus crispus) au cuibărit în Parcul Natural Persina în 2023, crescând cu succes 54 de pui. Colonia reproducătoare de pelicani creţi formată în Aria Protejată Kalimok-Bruşlen, de lângă Tutrakan în 2021 a înregistrat un sezon de succes. În anul curent, 79 de perechi au crescut cu succes 107 pui, ceea ce reprezintă un record absolut!Spre deosebire de anul trecut, 2023 s-a dovedit un an mai favorabil pentru pelicanii creţi care cuibăresc în Parcul Natural Persina şi în Aria Protejată Kalimok-Bruşlen. Principala cauză este nivelul relativ ridicat al Dunării din februarie până în iunie, care este de o importanţă crucială pentru zonele de luncă formate de-a lungul cursului acestui fluviu şi pentru păsările de apă care cuibăresc acolo.Activităţile de conservare ale pelicanilor creţi se desfăşoară în cadrul proiectului „Pelican Way of LIFE” (LIFE18/NAT/NL/000716), finanţat prin Programul LIFE al Uniunii Europene şi cu sprijinul organizaţiei Whitley Fund for Nature. Populaţia acestei specii de pelican este estimată la aproximativ 20.000 de indivizi.