Maia Sandu susţine că Rusia a încercat să o înlăture de la putere

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu publicat de Financial Times că ţara sa a zădărnicit o tentativă a liderului defunct al grupării paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, de a provoca o insurecţie care să o înlăture de la putere.Potrivit Maiei Sandu, gruparea Wagner a urzit acel plan de destabilizare a ţării sale la începutul anului, iar în prezent Rusia foloseşte diferite metode pentru a cumpăra voturi înaintea unei serii de alegeri, în special cele prezidenţiale care vor avea loc anul viitor în Republica Moldova, cum ar fi introducerea în această ţară a unor bani din contrabandă sau a unor carduri bancare emise în Dubai.„Informaţia pe care o avem este că a fost un plan pregătit de echipa lui Prigojin, ce urmărea să provoace manifestaţii antiguvernamentale care să degenereze în violenţe. Situaţia este cu adevărat dramatică şi trebuie să ne protejăm”, spune Maia Sandu, vorbind despre situaţia actuală.Oficiali europeni şi americani au avertizat în februarie că Rusia are în plan să înlăture guvernul pro-occidental al Maiei Sandu, iar în martie autorităţile de la Chişinău au anunţat că au arestat un membru al grupării Wagner pe care l-au pus sub acuzare pentru incitare la revoltă.„Rusia încearcă că crească presiunea pe Republica Moldova. Au încercat cu energia şi au eşuat. Au încercat să răstoarne guvernul şi au eşuat. Iar acum încearcă o interferenţă masivă în alegerile noastre, folosind mulţi bani”, susţine Maia Sandu.