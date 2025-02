Marcel Ciolacu salvator pentru un membru al familiei. S-a urcat pe scară și l-a dat jos în siguranță

În dimineața de sâmbătă, premierul Marcel Ciolacu a avut parte de o misiune neobișnuită: salvarea pisicii sale, pe nume Prima, care s-a blocat într-un copac din curtea casei.

Incidentul a avut loc în momentul în care Ciolacu a ieșit în curte și a uitat să închidă ușa, iar felina a fugit afară. După ce a urcat cu ușurință în copac, pisica nu mai reușea însă să coboare.







Premierul a postat pe rețelele sociale un video în care povestește cum a ajuns să se urce în copac pentru a recupera animalul speriat. „Astăzi de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și, normal, pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copac pisica. … Recuperată!” a spus Ciolacu, în timp ce își ținea pisica în brațe.







Pisica pe care Ciolacu o numește Prima i-a fost dăruită de eurodeputatul Mihai Tudose, iar premierul a învățat în acest mod o lecție despre comportamentul pisicilor, care pot urca cu ușurință în copaci, dar întâmpină dificultăți atunci când vine vorba despre coborârea lor.