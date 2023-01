MARE ATENȚIE! O nouă metodă de înșelătorie informatică în România! Utilizatorii Instagram pot rămâne fără datele personale

După metoda SMS-ul, acum atacatorii se folosesc de concursurile false, prin care utilizatorii de Instagram primesc link-uri dubioase, iar dacă acestea sunt accesate pot rămâne fără contul de pe reșeaua socială sau fără datele personale.







"Luăm drept exemplu un mesaj de acest tip pe care l-am primit pe Instagram, care sună așa: 'Am nevoie de ajutorul tău, sunt într-un concurs, poți vota pentru mine?"



Iniţial nu am pus la îndoială verificitatea mesajului, pentru că numele şi pozele erau ale unei persoane pe care o cunosc. Aşa că am zis că o ajut.







Am primit instant al doilea mesaj în care formula de adresare s-a schimbat: 'Vă trimit link-ul de vot, tot ce trebuie să faceți este să-l copiați și să-l trimiteți ca să pot aproba logarea pentru vot'", a precizat reporterul Antena 3 CNN, Elena Predoiu.

Nouă metodă de înșelătorie informatică! Utilizatorii Instagram pot rămâne fără contul pe site-ul de socializare sau, mai grav, fără datele personale, potrivit Antena3