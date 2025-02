Mark Rutte, secretar general al NATO: „Apărarea europeană fără SUA nu va funcţiona”

Apărarea europeană fără SUA nu va funcţiona, a afirmat secretarul general al NATO, Mark Rutte, după o reuniune informală pe teme de apărare a liderilor europeni la Bruxelles, relatează agenţia Reuters.„O NATO, sau oricum s-ar numi organizaţia, fără Statele Unite, din multe motive, nu va funcţiona”, a declarat secretarul general al Alianţei nord-atlantice, Mark Rutte.Într-un comunicat de presă, acesta a evidenţiat importanţa parteneriatului NATO-UE, subliniind legătura transatlantică ca fundament al securităţii europene, şi a apreciat de asemenea că sprijinul pentru Ucraina rămâne crucial, iar Europa trebuie să-şi intensifice ajutorul militar şi să-şi menţină angajamentul pe termen lung pentru reconstrucţia acestei ţări, când va veni momentul.Fostul premier olandez a subliniat totodată necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare şi a creşterii producţiei militare.Rutte a precizat că Alianţa va lua decizii cu privire la viitoarea ţintă de cheltuieli de apărare, situată în prezent la minim 2%, pe baza obiectivelor de capacităţi, şi a adăugat că, în momentul de faţă, „se evaluează cu fiecare dintre aliaţi diferenţele între unde ne aflăm şi unde ar trebui să fim”. „Dar va fi considerabil mai mare de 2%, vă pot asigura”, a notat el.XXXEuropa are nevoie de America, iar America are nevoie de Europa, a declarat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump ameninţă că va impune taxe vamale pentru produsele din Uniunea Europeană, aşa cum a făcut deja făcut cu Mexic, Canada şi China.„Suntem extrem de interconectaţi. Avem nevoie de America, iar America are nevoie şi de noi. Taxele vamale cresc costurile. Nu sunt bune pentru locuri de muncă şi nu sunt bune nici pentru consumatori, asta este clar”, a spus Kaja Kallas la Bruxelles.Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe a mai avertizat că nu există câştigători în războaiele comerciale.