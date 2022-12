Mesaje de Anul Nou 2023. Cele mai frumoase și originale urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări, pe care să le trimiți celor dragi de Revelion

Mesaje de Anul Nou 2023. Preg─âte╚Öte-te din timp cu cele mai frumoase, originale ╚Öi amuzante mesaje pe care s─â le trimi╚Ťi celor dragi, p─ârin╚Ťilor, ╚Öefilor sau bunicilor, ├«n noaptea dintre ani.

Mesaje de Anul Nou și de Revelion 2023 pentru prieteani



"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!"



"Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI!"

"S─â prinzi aripi pentru a trece cu u┼čurin┼ú─â peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos ┼či bucur─â-te cu adev─ârat. Petrece frumos la ├«nceput de an pentru a tr─âi senza┼úii tari tot anul! La mul┼úi ani!""├Än fiecare pic─âtur─â a ┼čampaniei pe care o bei ├«n cinstea noului an sunt ur─ârile mele de bine, pline de cele mai frumoase ┼či c─âlduroase g├ónduri! Un 2023 minunat!""Dac─â toat─â lumea ├«┼úi dore┼čte ca aceast─â zi s─â fie una minunat─â, eu ├«┼úi urez ca toate zilele ce urmeaz─â s─â fie pline de bucurii ┼či realiz─âri, astfel ├«nc├ót acest nou an s─â ├«┼úi umple sufletul de voie bun─â! La mul┼úi ani 2023!""Ultimele zile ale anului sunt gata s─â treac─â prin clepsidra timpului! Anul 2023 este aproape s─â-┼či deschid─â primele file albe, ├«nc─â necunoscute. V─â doresc s─ân─âtate, bucurii ┼či ├«mpliniri!"